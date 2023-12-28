Администрация Владимира просит жителей города убрать личные автомобили с улиц для работы...
Администрация Владимира просит жителей города убрать личные автомобили с улиц для работы спецтехники
Администрация города Владимира информирует о том, что 28 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 29 декабря, убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:
Ул. 850-летия;
Ул. Тракторная (заезды);
Ул. Батурина;
Ул. Никитская;
Площадь Центрального парка;
Ул. Никитская;
Ул. Княгининская;
Ерофеевский спуск;
Мост дамба р. Содышка;
Мост дамба р. Клязьма;
Ул. Добросельская;
Ул. Гагарина;
Ул. Урицкого;
Коммунальный спуск;
Парковки проспекта Ленина;
Парковки у Областного суда, Владбизнесбанка и кинотеатра "Буревестник";
От ВЛВЗ до гостиницы "Заря" и обратно.
Фото: freepik.com