Администрация Владимира просит жителей города убрать личные автомобили с улиц для работы...

Администрация Владимира просит жителей города убрать личные автомобили с улиц для работы спецтехникиАдминистрация города Владимира информирует о том, что 28 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 29 декабря, убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:Ул. 850-летия;Ул. Тракторная (заезды);Ул. Батурина;Ул. Никитская;Площадь Центрального парка;Ул. Никитская;Ул. Княгининская;Ерофеевский спуск;Мост дамба р. Содышка;Мост дамба р. Клязьма;Ул. Добросельская;Ул. Гагарина;Ул. Урицкого;Коммунальный спуск;Парковки проспекта Ленина;Парковки у Областного суда, Владбизнесбанка и кинотеатра "Буревестник";От ВЛВЗ до гостиницы "Заря" и обратно.Фото: freepik.com