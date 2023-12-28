Белочка, ставшая ненужным наследством надеется найти нового заботливого хозяина во Владимире А...

Белочка, ставшая "ненужным наследством" надеется найти нового заботливого хозяина во ВладимиреА сейчас наша традиционная рубрика "Хочу домой". В ней мы рассказываем о подопечных приютов для животных, которые очень хотят оказаться в любящей семье.Сегодня знакомим вас с симпатичной собачкой по кличке Белочка. После смерти хозяина, она стала "ненужным наследством" и оказалась в приюте "Валента". Сейчас Белочка надеется найти нового заботливого хозяина. Спокойная и дружелюбная - она станет прекрасным другом и компаньоном.Приезжайте знакомиться с собачкой в приют.Телефон для связи с волонтером 8-904-596-82-77