Об этом рассказал сам Руслан Захаров, автор телеграм-канала «Владимирская Русь».

Боец СВО из Владимира лично поговорил с Владимиром Путиным. Об этом рассказал сам Руслан Захаров, автор телеграм-канала «Владимирская Русь».На встрече участник операции рассказал президенту, как он выжил в тяжёлом бою и едва не попал в плен украинцам. Но сослуживцы помогли Руслану не угодить в лапы противнику.Мужчина служит в «Спарте», отдельном разведывательном батальоне морской пехоты. Вместе с Владимиром Жогой, героем России и ДНР, Захаров получил три контузии и всё равно, несмотря на это, взял высоту при тяжёлом ранении в ногу. Тогда-то он чуть и не угодил к солдатам СВО.Сейчас Руслан снова отправится на СВО. Помимо этого, он ещё работает с молодёжью, рассказывает о подвигах бойцов, борется с украинской пропагандой. Кроме того, он учится в педагогическом колледже. «Нужно начинать с себя и доводить дело до конца», – считает Руслан.Президент же в свою очередь поблагодарил мужчина и пожелал ему успехов.