Об этом сообщили в правительстве Владимирской области.

Администрация Суздаля приняла решение закрыть транспортное движение по центральным улицам на время новогодних праздников. Об этом сообщили в правительстве Владимирской области.Гуляния в новогодней столице будут длиться с 24 декабря по 7 января. До конца праздников в городе будут перекрыто движение по улицам от перекрёстка с улицей Нетёка до перекрёстка с улицей Виноградова, по улице Васильевской – от перекрёстка с улицей Ленина до перекрёстка с улицей Садовой, а также по улице Кремлёвской.До 22:00 7 января движение автотранспорта по улице Нетёка будет односторонним от улицы Ленина в сторону улицы Садовой. На этот же период ограничено движение по улице Энгельса с объездом по улицам Гоголя и Пожарского.С 07:00 31 декабря до 03:00 1 января, а также с 07:00 до 22:00 7 января ограничат движение машин по улице Старой. До 22:00 7 января для проезда перекрыта улица Теремки. Въезд будет разрешён только служебному автотранспорту, а также жителям и гостям города.В выходные и праздничные дни в Суздале курсирует бесплатный автобус по маршруту «Автовокзал – Красная площадь». Общественный транспорт отправляется каждые полчаса первый рейс в 10:05, последний – в 17:35.Кроме того, во время новогодних праздников в городе будут работать 10 парковок по адресам: ул. Пожарского (напротив Спасо-Евфимиева монастыря); ул. Коммунальный городок, 9 (территория Ризоположенского монастыря); Красная площадь, 1 (у здания администрации города, для легкового транспорта); ул. Васильевская, 44 (территория Суздальского автовокзала); ул. Васильевская (у Васильевского монастыря); ул. Виноградова (между домами 3 и 3а); ул. Ленина, 22 (у Знаменской церкви); ул. Владимирская (на лугу вдоль улицы); ул. Дмитриевская (на лугу за Музеем деревянного зодчества); ул. Ленина (территория за Ивановской заставой).