Владимирцам рассказали, где в Новогодние выходные можно покататься на коньках, лыжах, ватрушках и сноубордах. Места сообщили в пресс-службе мэрии города. В областной столице действуют

Владимирцам рассказали, где в Новогодние выходные можно покататься на коньках, лыжах, ватрушках и сноубордах. Места сообщили в пресс-службе мэрии города. В областной столице действуют несколько катков. Не так давно открылся каток на бульваре имени Пушкина. Он работает в будние дни с 16:00 до 22:00 без перерыва, в выходные и праздники с 10:00 до 22:00 (перерыв