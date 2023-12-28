Губернатор Владимирской области поздравил ветерана Великой Отечественной войны Зою Кислякову с днём рождения.

Губернатор Владимирской области поздравил ветерана Великой Отечественной войны Зою Кислякову с днём рождения. В декабре героическая женщина встретила 100-летний юбилей.В своём руководитель 33-го региона отметил, что Зоя Васильевна всю жизнь помогала людям и сегодня продолжает дарить тепло окружающим. Несмотря на годы, юбилярша буквально светится добротой и оптимизмом, радуется новому и прекрасному.Александр Авдеев вспомнил, как вместе с Зоей Кисляковой играл на гитаре накануне Дня Победы и выразил надежду, что такая встреча не была последней. «Желаю Вам замечательных праздников в кругу семьи, здоровья и отличного настроения!» - написал губернатор.