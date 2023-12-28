Об увольнении Игоря Ефремова стало известно вчера, ближе к вечеру, об этом он написал журналистам в общей рассылке по электронной почте. В разговор с “Шестым каналом” теперь уже

Об увольнении Игоря Ефремова стало известно вчера, ближе к вечеру, об этом он написал журналистам в общей рассылке по электронной почте. В разговор с “Шестым каналом” теперь уже экс-представитель мэрии объяснил, что написал заявление по собственному желанию. Подробностями и планами Игорь Ефремов делиться не стал. Сообщил, что в его уходе нет ничего необычного – это