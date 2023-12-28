У 37-летней работницы одного из хостелов Владимира украли самокат стоимостью более 20 тыс. рублей, который женщина хранила на работе.

У 37-летней работницы одного из хостелов Владимира украли самокат стоимостью более 20 тыс. рублей, который женщина хранила на работе. Об этом рассказала УМВД России по региону.Правоохранители приступили к расследованию и вскоре вышли на след подозреваемого. Им оказался 40-летний горожанин. Мужчину задержали, и на допросе он сознался в краже. Владимирец поведал, что незаметно вытащил самокат через окно.В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.