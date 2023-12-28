ВТБ запустил сервис автоплатежей за штрафы ГИБДД для удобной оплаты штрафов без комиссии.

ВТБ запустил сервис автоплатежей за штрафы ГИБДД для удобной оплаты штрафов без комиссии. Клиенты могут создавать автоплатежи по СТС или по водительскому удостоверению, а также настраивать лимит списания: оплата будет проходить в полном объеме выставленного счета или не выше установленного порога. Автоплатеж пройдет на следующий день после получения счета от ГИБДД без комиссии, а информация о платеже моментально передается в госсистемы для быстрого погашения задолженности.Легко настроить автоплатеж можно в ВТБ Онлайн как на уже полученном штрафе, так и в разделе «Автоплатежи». Также подключение доступно из «Истории операций» и в разделе «Управление счетами». Когда ГИБДД выставит штраф, банк сообщит о новом счете на оплату, деталях нарушения и предстоящем списании, выполнит автоплатеж и пришлет уведомление о результате.«ВТБ продолжает развивать платежные решения, чтобы автоматизировать рутинные операции. Уже около миллиона клиентов доверяют нам свои автоплатежи. Сначала пользователям стала доступна автоматическая оплата счетов за мобильную связь, затем - за коммунальные услуги. Теперь автомобилисты могут подключить аналогичный сервис для оплаты штрафов ГИБДД», — отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.Сервис доступен всем клиентам банка в мобильном приложении на Android с версии 18.3 и интернет-банке ВТБ Онлайн.ВТБ с 1 января 2024 года полностью отменит комиссию за оплату услуг ЖКХ. Ранее они не тарифицировались в онлайн-каналах и банкоматах ВТБ, а с нового года комиссия не будет взиматься и в офисной сети.Подробную информацию о сервисе вы можете получить на официальном сайте https://www.vtb.ru/, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.