Всё, что блестит, шуршит и создаёт настроение, да ещё и ручной работы. Что можно найти на ярмарке в «Черемушках» и почему стоит торопиться, чтобы попасть в новогоднюю сказку? Место, где можно

Всё, что блестит, шуршит и создаёт настроение, да ещё и ручной работы. Что можно найти на ярмарке в «Черемушках» и почему стоит торопиться, чтобы попасть в новогоднюю сказку? Место, где можно найти самые необычные идеи подарков и для себя, и для своих близких исследуем вместе с ведущей программы «Любим покупать». Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!