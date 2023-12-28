Мост длиной около 140 метров пройдет над железной дорогой и улицей Люблинской.

Мост длиной около 140 метров пройдет над железной дорогой и улицей Люблинской.Столичная подземка активно развивается и по многим показателям превосходит метро крупнейших городов мира. Жизнедеятельность многомиллионного мегаполиса сегодня обеспечивает сложная система, включающая в себя сотни километров путей, более 250 станций и множество объектов инфраструктуры. А комфорт и безопасность пассажиров остаются приоритетом для московских властей.Работы по развитию метро не прекращаются. К примеру, сейчас специалисты занимаются монтажом главного пролета пересадочного моста между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой линии иТаганско-Краснопресненской ветки столичной подземки. Мост длиной около 140 метров пройдет над железной дорогой и улицей Люблинской."Строители приступили к установке укрупненного блока пролетного строения пешеходного моста, который соединит станцию "Текстильщики" большого кольца с одноименной станцией фиолетовой ветки",– рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, конструктивные элементы, из которых состоит пролетное строение, будут монтироваться поэтапно.Чиновник подчеркнул, что первые 52 метра металлоконструкции специалисты установят над железной дорогой на временные опоры. Для этого будет заимствован гусеничный кран грузоподъемностью 750 тонн. Далее проследуют семь этапов продольной надвижки."Ранее строители в стесненных условиях возвели три постоянные железобетонные опоры, две из которых – на фундаменте из буронабивных свай, а третья – на естественном основании", – заключил Андрей Бочкарев.В результате пересадочный мост свяжет северный вестибюль станции БКЛ с вестибюлем станции "Текстильщики" фиолетовой ветки метро. Новым объектом будут пользоваться более 20 тысяч пассажиров в утренний час пик.Кстати, общий объем монолитных работ на объекте составляет шесть тысяч кубических метров, а вес металлического пролетного строения превышает 630 тонн. Строители уже занимаются возведением монолитных конструкций сходов на станции "Текстильщики" как БКЛ, так и Таганско-Краснопресненской линии. Часть работ уже завершена.