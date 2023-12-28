Натуральную ёлку на новый год можно купить на владимирских традиционных базарах. Они проработают до 31 декабря включительно. Торгуют зелёными красавицами на ул. Батурина перед входом в

Натуральную ёлку на новый год можно купить на владимирских традиционных базарах. Они проработают до 31 декабря включительно. Торгуют зелёными красавицами на ул. Батурина перед входом в Центральный городской парк культуры и отдыха, на пр. Строителей, в районе д. №10 и д. №25, а также в районе д. №17 по ул. Василисина, в районе д. №17