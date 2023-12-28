АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2023 году провело диагностику 58 резервуаров для нефти и нефтепродуктов объёмом от 5 до 50 тыс. куб. м.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2023 году провело диагностику 58 резервуаров для нефти и нефтепродуктов объёмом от 5 до 50 тыс. куб. м. Мероприятия проводились на производственных объектах Горьковского и Рязанского районных нефтепроводных управлений, а также Володарского районного нефтепродуктопроводного управления. Суммарный объем обследованных емкостей – 760 тыс. куб. м.Работы выполнены в рамках программы диагностики резервуарных ёмкостей, реализуемой в текущем году. Цель – обеспечение эффективного и безопасного режима эксплуатации объектов компании.Резервуары используются для технологического хранения нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по магистральным нефтепродуктопроводам Горький – Ярославль, Новки – Рязань, Альметьевск – Нижний Новгород, Кольцевому магистральному нефтепродуктопроводу вокруг г. Москвы, а также нефтепроводам Сургут – Полоцк, Горький – Новки и Второво – Ярославль.Проверка проводилась с помощью высокотехнологичного диагностического оборудования с применением системы ультразвукового и акустико-эмиссионного контроля. Выполнена диагностика сварных соединений, металлоконструкций и вспомогательных коммуникаций.В 2023 году на производственных объектах компании было реконструировано 4, капитально отремонтировано 5 резервуаров, техническое перевооружение прошли 2 ёмкости, кроме того построено 3 резервуара. Проведенные мероприятия позволят обеспечить стабильную поставку нефти на НПЗ Центральной России и в направлении порта Приморск, а также нефтепродуктов в Московский регион, в частности, транспортировку авиатоплива в аэропорты столичного авиаузла: Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также расширить прием топлива от Московского НПЗ.В рамках программы по диагностике, на линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево» выполнен мониторинг купольных алюминиевых крыш 2 резервуаров для хранения нефти. Обследование подтвердило, что ёмкости находятся в нормативном состоянии, не имеют дефектов, влияющих на их дальнейшую безопасную эксплуатацию.Регулярное проведение обследования состояния производственных мощностей позволяет поддерживать высокий уровень надежности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.