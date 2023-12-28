В 2023 году ВТБ организовал два собственных выпуска ипотечных облигаций в рамках программы ДОМ.РФ объемом 49,9 млрд рублей и 109,7 млрд рублей.

В 2023 году ВТБ организовал два собственных выпуска ипотечных облигаций в рамках программы ДОМ.РФ объемом 49,9 млрд рублей и 109,7 млрд рублей. Таким образом, количество выпусков ценных бумаг, обеспеченных ипотекой ВТБ, с поручительством ДОМ.РФ составило 10, а их общий объем достиг 1 трлн рублей. Это абсолютный рекорд на рынке секьюритизации в России.Первый выпуск был обеспечен кредитами, выданными ВТБ в рамках программ господдержки «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека», что позволило установить по нему купонную ставку КС+1,86% годовых. Вторая сделка обеспечена кредитами, выданными в рамках собственных ипотечных программ банка, купон по этим бумагам установлен на уровне 9% годовых.. Оба выпуска вошли в первый котировальный список Мосбиржи и будут погашены не позднее 28 ноября 2033 года. В покрытие суммарно включены более 72 тыс. кредитов на покупку квартир общей площадью почти 3,6 млн кв. м.«Сегодня мы отмечаем важный этап нашего эффективного сотрудничества с ДОМ.РФ, в ходе которого было реализовано не только десять крупных размещений ИЦБ, но и по инициативе ВТБ принят ряд инновационных структурных предложений, направленных на развитие и совершенствование механизма секьюритизации в России. ВТБ первым в России реализовал сделку секьюритизации портфеля ипотечных кредитов в 2006 году и с тех пор остается безусловным лидером на этом рынке. Мы продолжим активную работу по развитию отрасли и формированию благоприятной инвестиционной среды. В настоящий момент привлечение именно внебюджетных ресурсов в сферу ипотечного кредитования и жилищного строительства становится особенно актуальным и выпуск ИЦБ по программе ДОМ.РФ дает нам эффективный работающий механизм для достижения этой цели», - сказал Андрей Сучков, старший вице-президент, руководитель управления секьюритизации ВТБ.«В этом году ипотечный рынок в России столкнулся с рядом вызовов. Ужесточение денежно-кредитной политики и новые меры регулирования Центрального банка отразились на доступности жилищного кредитования для населения. По нашим прогнозам, в следующем году объем выдач может сократиться как минимум на треть к уровню 2023 года. Как социально ответственный банк мы запускаем механизмы развития ипотеки. Один из самых эффективных - секьюритизация, в которой ВТБ совместно с ДОМ.РФ задает стандарты рынка. Этот инструмент позволяет банку увеличить ликвидность и предлагать населению новые инструменты, позволяющие клиентам получить жилищные кредиты с комфортной финансовой нагрузкой», - прокомментировал Евгений Дячкин, вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ.«Выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ помогает банкам наращивать ипотечное кредитование для повышения доступности ипотеки в стране. ВТБ – один из наших стратегических партнёров на рынке секьюритизации. Более 1/3 ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в обращении приходится на выпуски с кредитами банка. ВТБ ежегодно проводит сделки секьюритизации на нашей платформе, что подтверждает востребованность ИЦБ ДОМ.РФ в самых разных рыночных условиях», - отметила Елена Музыкина, директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ.ВТБ с самого начала подключился к программе по выпуску ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ, организовав первую «программную» сделку в 2017 году.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.