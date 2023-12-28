Памятник Юрию Долгорукому предлагают установить на площадке возле суздальского автовокзала Идею...

Памятник Юрию Долгорукому предлагают установить на площадке возле суздальского автовокзалаИдею обсудили на заседании Общественной палаты региона.При ней создана специальная рабочая группа. В нее вошли краеведы, сотрудники Владимирского областного архива, музейщики. Общественники осмотрели в Суздале и Суздальском районе несколько площадок. Среди них территория в районе автовокзала и на высоком берегу перед въездом в город у Владимирской заставы.От последнего варианта отказались – место охраняемое и перед установкой памятника необходимо провести археологические изыскания. Напомним, именно Юрий Долгорукий в 1125 году перенес столицу своего княжества в Суздаль.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Мы с коллегами сейчас обсуждаем. Окончательное решение будет приниматься чуть позже. Но как возможный вариант все-таки площадка у автовокзала. Она удобна с точки зрения размещения проведения необходимых работ для установления. С тем, чтобы можно было уже к 1000-летию города поставить памятник Юрию Долгорукому.