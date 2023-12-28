Правительство Владимирской области закупило новую технику для регионального МЧС 10 автоцистерн и...

Правительство Владимирской области закупило новую технику для регионального МЧС10 автоцистерн и спецмашин "УАЗ" закуплены Правительством области для обновления парка спасательной техники.В торжественной передаче ключей принял участие губернатор Александр Авдеев. Он также поздравил сотрудников регионального управления МЧС с днем спасателя.Свой профессиональный праздник в нашей области отмечают более двух с половиной тысяч сотрудников. Александр Авдеев поблагодарил весь личный состав регионального управления за службу и ответственное отношение к делу. Только в этом году на пожарах спасено более 200 человек. А благодаря переоснащению, время реагирования в случае чрезвычайной ситуации должно еще существенно сократится. В 2024-м также продолжится обновление парка спасательной техники.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- На следующий год у нас в планах строительство пожарных депо в Киржаче, дальше это Юрьев-Польский, Вязниковский район, Владимир. Не все в один год, но мы будем планово подходить к тому чтобы обновлять материально-техническую составляющую для наших спасателей.Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области:- За последние 3 года по Федеральной поставке мы получили 29 единиц, по региональной почти 10 единиц уже работают на территории нашей области, уверен, что данная работа будет продолжена.