Как добраться до дома и не погибнуть? Таким вопросом задаются жители коттеджного поселка Новый Берег РИЦ, который входит в состав Боголюбово. Мы уже рассказывали о том, что от автобусной

Как добраться до дома и не погибнуть? Таким вопросом задаются жители коттеджного поселка Новый Берег РИЦ, который входит в состав Боголюбово. Мы уже рассказывали о том, что от автобусной остановки до дома люди добираются по проезжей части. Тротуаров нет, фонари на дороге не горят. Местные переживают за свою безопасность. Наталья Кит, местная жительница (14 декабря