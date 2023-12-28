Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров считают, что эта инициатива предлагается для того, чтобы ресторан мог продать гостю бутылку вина, если оно понравилось ему.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров предложили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на письмо Титова и Бухарова.В пресс-службе правительства изданию сообщили, что инициатива о продаже ресторанами алкоголя навынос поступила в кабмин. Уточняется, что предложение направили в Министерство финансов для подготовки ответа. РБК направил запрос в это ведомство. Согласно российскому законодательству, предприятиям общепита и розничным магазинам необходимо получать лицензии для реализации алкоголя. "Это ограничение было создано много лет назад, когда еще не была введена в эксплуатацию и развита Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), которая отслеживает каждую продажу и закупку алкогольной продукции", - говорится в обоих обращениях.Как следует из письма, эта инициатива предлагается для того, чтобы ресторан мог "продать гостю бутылку вина, если оно понравилось ему в ходе употребления в этом ресторане". В документах уточняется, что алкогольная лицензия для заведений общепита более строгая и имеет больше специфических требований к помещению, чем у магазинов. Титов и Бухаров отметили, что для получения ресторанной лицензии надо потратить гораздо больше усилий и больше соответствовать требованиям закона.Авторы обращений выразили уверенность, что такая мера увеличит доходность ресторанной индустрии и спрос на отечественные вина. Они также добавили, что предприятиям общественного питания необходимо разрешить продавать спиртное навынос, предусмотрев те же ограничения, которые действуют в магазинах - продажа алкоголя только совершеннолетним и в разрешенные для этого часы.