Смотрите Вести в 14.30: международный хоровод вокруг студенческой ёлки К службе готовы! -...

Смотрите "Вести" в 14.30: международный хоровод вокруг студенческой ёлкиК службе готовы!- Спасательное переоснащение... Правительство региона закупило новую технику для регионального МЧС. Что еще предстоит?Ёлки-иголки- Эти красавицы должны быть одеты с иголочки. Сотрудники Россельхознадзора проверили ёлочные базары Владимира. Как выбрать лучшую?С русской душой- И международный хоровод вокруг студенческой ёлки. Во Владимирском госуниверситете отметили интернациональный Новый год.