Смотрите Вести в 14.30: международный хоровод вокруг студенческой ёлки
К службе готовы!
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Смотрите "Вести" в 14.30: международный хоровод вокруг студенческой ёлки
К службе готовы!
- Спасательное переоснащение... Правительство региона закупило новую технику для регионального МЧС. Что еще предстоит?
Ёлки-иголки
- Эти красавицы должны быть одеты с иголочки. Сотрудники Россельхознадзора проверили ёлочные базары Владимира. Как выбрать лучшую?
С русской душой
- И международный хоровод вокруг студенческой ёлки. Во Владимирском госуниверситете отметили интернациональный Новый год.