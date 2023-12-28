Смотрите Вести в 9.00: как выбрать лучшую ёлку
За СВОих
- Кроме личных посылок, топливный груз...
Смотрите "Вести" в 9.00: как выбрать лучшую ёлку
За СВОих
- Кроме личных посылок, топливный груз - 3,5 тонны.Предновогодний подарок для наших танкистов. Регион отправил дополнительную помощь в зону СВО.
За базар ответили
- Эти красавицы должны быть одеты с иголочки. Сотрудники Россельхозцентра проверили елочные базары Владимира. Как выбрать лучшую?
С русской душой
- И международный хоровод вокруг студенческой ёлки. Во Владимирском госуниверситете отметили интернациональный Новый год.