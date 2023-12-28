В метро будут транслировать новогоднее обращение президента.

В метро будут транслировать новогоднее обращение президента.Московский транспорт будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января, сообщил мэр столицы сергей Собянин. Работу Московских центральных диаметров (МЦД) продлят до трех часов ночи, написал градоначальник в своем ."Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта", – отметил Собянин.На Рождество метрополитен и МЦК будут работать до двух часов ночи, центральные диаметры – до трех. До трех ночи по 151 маршруту будут курсировать автобусы, трамваи и электробусы.Собянин уточнил, что с 1 по 8 января парковка в Москве будет бесплатной.В метрополитене организуют транслцию новогоднего обращения президента России. В наземном транспорте прозвучат поздравления известных артистов.К Новому году в Москве украсили подвижной состав общественного транспорта. В станциях и вестибюлях установили елки и световые инсталляции, повесили плакаты и гирлянды. Всего к празднику оформили 750 единиц техники.