Сотрудники Россельхознадзора проверили елочные базары Владимира Во Владимире открылись елочные...

Сотрудники Россельхознадзора проверили елочные базары ВладимираВо Владимире открылись елочные базары. Предприниматели арендуют самые проходные торговые площадки. Квадратный метр мэрия этом году оценила в тысячу двести рублей, но эти расходы быстро окупятся. Живые елки подросли в цене. Качество новогодних красавиц накануне оценили инспекторы Россельхознадзора. Как распознать здоровую елку? - об этом Дарья Давыдова.Здоровую ель видно вооруженным глазом, говорит Елена, разглядывая ветви под лупой. Дерево должно быть одето с иголочки. В тренде - темно-зеленая маслянистая хвоя, идеально прямой ствол, рыжая кора - без плесени, трещин и следов вредителей.- На стволе возможен липкий налет от смолы, но это говорит о качестве ели. О том, что она действительно свежая.Сотрудники Россельхознадзора даже не проверяют, а обследуют елочные базары в поисках нежеланных гостей, вроде черного усача или непарного шелкопряда.Мария Сальнова, госинспектор Управления Россельхознадзора по Владимирской области:- Покупая елочку, вы непосредственно можете вместе с ней занести на свой приусадебный участок этого карантинного вредителя, они могут распространяться на территории городских парков и лесных насаждений.Артем Шпак уже много лет арендует муниципальную площадку у Центрального парка. На руках все документы, включая карантинный сертификат на партию елок из Приуралья.- Это заключение о том, что елка не болеет, что не присутствуют паразиты, что елка не выделяет никаких вредных веществ.В наличии - настольные елочки на пеньке и пушистые великанши под потолок.Артём Шпак, продавец елок:- Это икебана, собрана из веток стоит полторы тысячи рублей одна штука.- А высота?- Ну, высота порядка шестидесяти сантиметров, плюс-минус.- Так.- Елки. Вот этот вот ряд, любая в этом ряду стоит две тысячи рублей. Соответственно, больше елки - дороже.- А самая дорогая?- Самая дорогая - пять тысяч.- А высота?- Больше трех.Покупатели в раздумьях водят хороводы вокруг елок. Сергей вот уверен - чем увесистее, тем лучше.- То есть она недавно срублена и долго будет стоять.А Виктор Петрович принюхивается. Потому что Новым годом в доме должно пахнуть. Живая елка это традиция.- Чем-то напоминает детство. Ну, что? Пойдем упаковывать?Для удобства елку пеленают в сетку. Говорят, по-хорошему, нужно дать ей время привыкнуть к теплу домашнего очага, оставив, скажем, на балконе. Через день-два красавица придет в себя, расправит хвою и будет готова выйти в свет новогодних гирлянд.Алексей Алёкин, консультант Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Базаров елочных в городе шесть, они во всех районах города распределены. И работать будут до 31 декабря включительно.Дарья Давыдова:- С покупкой новогодней елки владимирцы традиционно тянут до последнего. Не потому, что некогда. Не потому, что к Новому году они подешевеют, а просто век живого дерева, и тут как ни крути, как ни колдуй, через неделю-другую она начнет осыпаться, а ведь у елки новогодней есть своя особая миссия - простоять нет, выстоять до Старого нового года.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".