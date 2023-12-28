29 декабря частный перевозчик “СитиЛайн” будет работать последний день. В мэрии сообщили, что уже выбрали 2 транспортные компании, которые будут временно обслуживать маршруты 20С, 22 и 22С.

29 декабря частный перевозчик “СитиЛайн” будет работать последний день. В мэрии сообщили, что уже выбрали 2 транспортные компании, которые будут временно обслуживать маршруты 20С, 22 и 22С. Напомним, перевозчик “СитиЛайн” объявил об уходе с рынка из-за нерентабельности бизнеса. «Схема расчета тарифа – нереальна, бесполезна, бессмысленна» – объяснил представитель компании Андрей Алфёров в разговоре с “Шестым