Бывший глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин является Героем России и сделал множество положительных вещей для России, за что заслуживает увековечивания его памяти. Такую точку зрения высказал журналист и блогер Вадим Манукян.

Бывший глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин является Героем России и сделал множество положительных вещей для России, за что заслуживает увековечивания его памяти. Такую точку зрения высказал журналист и блогер Вадим Манукян.Он прокомментировал инициативу «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», представители которой направили письмо губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть варианты увековечивания памяти основателя «Оркестра». Среди них установка памятника, размещение мемориальной таблички на здании, где находился его офис и переименование одной из улиц северной столицы в его честь.«До сих пор не могу поверить в то, что Евгения Викторовича больше нет в живых. Но, увы, я смирился с этой действительностью. Считаю, что увековечивание его памяти в Санкт-Петербурге необходимо», — заявил журналист.Блогер подчеркнул, что Евгений Пригожин имеет звание Героя России за заслуги перед страной. По его словам, ЧВК «Вагнер» под руководством предпринимателя достигла множества успехов на СВО, включая освобождение Попасной и Артемовска (бывший Бахмут).«Он Герой России. Он вместе с нашими бойцами освободил Попасную и Артемовск», — отметил Манукян.Кроме того, журналист рассказал о том, что он лично знаком с Евгением Пригожиным и уверен в том, что этот человек заслуживает увековечивания его памяти. По его словам, рано или поздно администрация Санкт-Петербурга должна обратить на инициативу должное внимание и установить в его честь мемориал.«Но лично для меня он еще и человек, с которым мы проработали несколько лет, которого я знал лично. Уверен, что правительство Петербурга в итоге примет правильное решение и памятник ему будет установлен», — заключил блогер.