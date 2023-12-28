Владимирские сельские старосты объединились в Ассоциацию.

Владимирские сельские старосты объединились в Ассоциацию. Об этом 28 декабря рассказала регионального правительства.Первым председателем организации выбрали Александра Захарова, который собирается зарегистрировать новое объединение в форме НКО.Как отметил первый заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов, Ассоциация должна стать той площадкой, где будут решаться важные вопросы и происходить обмен лучшими практиками. «Инициатива значимая: старосты находятся в прямом контакте с жителями своих населённых пунктов, помогают выстроить диалог между властью и селянами», - приводит пресс-служба слова чиновника.