Сопровождал его Роман Кавинов, заместитель председателя Заксобрания области.

В Докучаевск привезли гуманитарный груз из Владимира. Сопровождал его Роман Кавинов, заместитель председателя Заксобрания области.Депутат оценил в городе ремонт местного клуба и библиотеки, передал подарки в школу №5 и зашёл в гости к местной семье Колосовых. Именно этому семейству достался шар с пожеланием с «Ёлки желаний». Кавинов вручил им презенты и пожелал самого хорошего. Но самое заветное желание одной из девочек – долгожданный мир – исполнится нескоро.