В канун Нового года Владимирскую область ожидает «морозный скачок». После теплой погоды, которая...

В канун Нового года Владимирскую область ожидает «морозный скачок».После теплой погоды, которая отмечалась во Владимирской области с 17 декабря по настоящее время, 31 декабря наконец-то (в связи с распространением арктической воздушной массы) в нашем регионе ожидается понижение температуры.По информации синоптиков Гидрометцентра России, 31 декабря будет облачно, снежно, температура ночью и утром -3…-1°, по области -5…0°.А вот 1 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, и резкое похолодание («морозный - температурный скачок»).Температура в Новогоднюю ночь прогнозируется -16…-10°, что ниже климатической нормы на 6-7°.Ну, а завтра — 29 декабря (2023 года) во Владимире (и по области) синоптики обещают до -5° днём. Вероятность снегопадов — 90%. Ветер — юго-восточный, до 2 метров в секунду.Атмосферное давление в течение дня с 745 упадет до 738 мм ртутного столба. Магнитное поле — спокойное.Народный прогноз погоды на 29 декабря:«Холод с самого утра — тепла не будет до Крещения»;«Ледяные узоры на окнах — мороз продержится 20 дней»;«Сильный ветер и отсутствие облаков — к холодам».Фото: pxfuel.com