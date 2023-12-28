Об этом рассказала глава администрации муниципалитета Анна Кузнецова.

В Киржаче открыто движение по мосту на Красном переулке. Об этом рассказала глава администрации муниципалитета Анна Кузнецова.Ремонт моста, соединяющий центр города и Черемушки, обошёлся бюджету в 129 миллионов рублей. Начался ремонт путепровода минувшим летом, а последний раз его обновляли 43 года назад.