В Муром прибудет волшебный поезд Деда Мороза Сегодня 28 декабря стоянка на железнодорожном вокзале...

В Муром прибудет волшебный поезд Деда МорозаСегодня 28 декабря стоянка на железнодорожном вокзале продлится с 11 до 15 часов 28 декабря.Поезд Деда Мороза» – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой - своя приемная, вагоны для проведения квестов, ресторан и даже кукольный театр. Окунуться в атмосферу сказки зрителям помогут артисты и аниматоры. Они подготовили специальную новогоднюю программу.Узнать о ней подробнее можно на сайте поездДедаМороза.руОтметим, что посещение передвижной резиденции возможно по заранее приобретенным билетам.