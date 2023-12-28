В музее-заповеднике «Александровская слобода» представили коллекцию новогодних и рождественских...

В музее-заповеднике «Александровская слобода» представили коллекцию новогодних и рождественских открытокКак отмечает хранитель коллекции, на абсолютном большинстве из них изображены ёлка и часы- как правило, необычные, изящные и даже вычурные. Еще один обязательный атрибут - свечи. Далее идут различные «чудеса техники», - приметы времени.Елена Жесткова, хранитель коллекций музея-заповедника «Александровская слобода»:- На одной из открыток можно увидеть паровоз, везущий вагончики сквозь снежное пространство. Это замечательное средство передвижения появилось в России в 19 веке. Вот юноша и девушка летящие на самолёте. Картинка возвращает нас в начало двадцатого века и заставляет нас вспомнить, а что именно тогда называли летающими этажерками. На следующей открытке милая девочка, звонящая по обычному телефону Деду Морозу, которому наверняка, сообщает о своих новогодних желаниях.Далее начинается космическая эра и Деды Морозы дружно пересаживаются на ракеты. Сотрудники музея предлагают и вам заглянуть в домашние архивы, в поисках таких раритетов.