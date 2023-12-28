В мэрии рассказали о том, как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь. Бесплатные автобусы довезут жителей до мест массовых гуляний. Они будут работать с 00:30 до 03:30 по следующим
В мэрии рассказали о том, как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь. Бесплатные автобусы довезут жителей до мест массовых гуляний. Они будут работать с 00:30 до 03:30 по следующим маршрутам: – ул. Балакирева – пр-кт Строителей – ул. Горького – ул. Гагарина – Золотые ворота – пл. Победы – пр-кт Ленина – ул. Фатьянова