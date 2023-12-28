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<a href="https://33live.ru/novosti/28-12-2023-v-novogodnyuyu-noch-vladimircev-budut-vozit-besplatnye-avtobusy.html" target="_blank">В новогоднюю ночь владимирцев будут возить бесплатные автобусы</a> - В мэрии рассказали о том, как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь. Бесплатные автобусы довезут жителей до мест массовых гуляний. Они будут работать с 00:30 до 03:30 по следующим