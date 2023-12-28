В подшефный Владимирской области Докучаевск прибыли подарки для трех сестер
Шарик с мечтами...
В подшефный Владимирской области Докучаевск прибыли подарки для трех сестер
Шарик с мечтами девочек из многодетной семьи снял с "Ёлки желаний" заместитель председателя Законодательного собрания, Роман Кавинов. Он лично вручил презенты Насте, Веронике и Кате. В ответ сёстры подарили гостям песню , прочитали стихотворения. И поделились ещё одной общей самой заветной мечтой.
Вероника:
- Хочу, чтобы побыстрее война закончилась. Это самая заветная мечта.
Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:
- Мне повезло, я три шара тянул, 2 шара оказались из Владимирской области, а третий шарик - вот эти замечательные девчонки из Докучаевска. Тут, как говорится, судьба сама распорядилась.