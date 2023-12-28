2 автоцистерны и пожарный автомобиль поступили в 1-ый спасательный отряд г. Владимира. По одной автоцистерне получили подразделения МЧС в Кольчугино и Суздале. Два малых лесопатрульных

2 автоцистерны и пожарный автомобиль поступили в 1-ый спасательный отряд г. Владимира. По одной автоцистерне получили подразделения МЧС в Кольчугино и Суздале. Два малых лесопатрульных комплекса на базе автомобиля «Соболь» отправятся в Киржачский район. Еще 2 автоцистерны – в Главное управление МЧС. Торжественное вручение прошло сегодня, 28 декабря. Ключи от новой спецтехники выдавал губернатор Александр