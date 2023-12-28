Отопление отключат на трех улицах Владимира 28 декабря с 10:00 до 22:00. Причина ограничений кроется в ремонте на участке тепловой сети в районе дома №22 на улицы Красноармейская. Об этом сообщили

Отопление отключат на трех улицах Владимира 28 декабря с 10:00 до 22:00. Причина ограничений кроется в ремонте на участке тепловой сети в районе дома №22 на улицы Красноармейская. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Адреса домов, где остынут батареи, следующие: – улица 9го января, №5А; – улица Красноармейская, № 22, 24, 24а, 26, 28, 30,