По подозрению в мошенничестве вязниковские полицейские задержали 18-летнего жителя райцентра.

По подозрению в мошенничестве вязниковские полицейские задержали 18-летнего жителя райцентра. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что жертвами стали две пенсионерки. Неизвестные граждане звонили старушкам и сообщали о родственниках, которые якобы попали в ДТП и нуждаются в помощи. Затем к обманутым бабушкам приезжал подозреваемый, и они отдавали свои сбережения. Потерпевшие потеряли более 350 тыс. рублей.В настоящий момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.