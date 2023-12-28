В Законодательном собрании Владимирской области наградили лучших журналистов А в Законодательном...

В Законодательном собрании Владимирской области наградили лучших журналистовА в Законодательном собрании области наградили лучших журналистов, освещающих законотворческую деятельность в регионе. Дипломы победителям конкурса вручила председатель облпарламента Ольга Хохлова.Спикер ЗС поблагодарила всех дипломантов за профессиональную работу. Отметив, что победители конкурса - профессионалы самого высокого уровня, способные донести зрителю, читателю, слушателю суть принятых законов. По итогам конкурса, награды получили журналисты из разных районов. Отмечены и сотрудники нашей телерадиокомпании.В номинации "Оперативное освещение парламентских тем и событий, отражающих деятельность Заксобрания" в числе победителей - начальник службы информации ГТРК "Владимир" Мария Платанюк. В номинации "Объективное освещение деятельности областного парламента" награду завоевал корреспондент "Вестей" Александр Сыпченко. В этом году диплома также удостоен и оператор нашего телеканала Александр Голубев.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Не каждый закон может быть понятен нашим гражданам и у журналистов такая задача объяснить обыкновенным русским языком, а зачем приняли поправки к такому-то закону.