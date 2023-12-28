Перед судом предстанет житель Владимира.

Перед судом предстанет житель Владимира. Мужчину обвиняют в покушении на убийство. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл осенью текущего года. Правоохранители установили, что владимирец был пьян и взревновал свою любовницу к её мужу. Он приехал к дому супруга, взял бытовой нож и напал на мужчину. Клинок угодил потерпевшему в шею. Жертва начала активно сопротивляться, и обвиняемый не смог нанести смертельный удар. Меж тем нападавший нанёс противнику ещё несколько ран и попробовал задушить.«Однако, увидев кровь на одежде пострадавшего, сам отвёз его в больницу», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент уголовное дело в отношении владимирца передано в суд.