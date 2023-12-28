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<a href="https://33live.ru/novosti/28-12-2023-vladimircev-poprosili-ubrat-s-ulic-goroda-mashiny-na-noch.html" target="_blank">Владимирцев попросили убрать с улиц города машины на ночь</a> - Жителей Владимира попросили не оставлять автомобили на 26 улицах города сегодня, 28 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 29 декабря. Там будут убирать снег, сообщили в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: