Об этом нас информирует исследование «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС» – о нём нам рассказали в правительстве Владимирской области.

Владимирцы стали менее тревожными. Об этом информирует исследование «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС» – о нём нам рассказали в правительстве Владимирской области.Показатели основаны посредством анализа СМИ и соцсетей. Вообще, уровень тревожности у жителей Владимирской области сократился в девять раз. Наши земляки оказались в числе самых уравновешенных.Так, самыми тревожными темами для владимирцев стали нашествие непарного шелкопряда, алкоголь и отравления кишечными инфекциями. Военная тематика и санкции стали для наших жильцов уже менее волнующими.