Владимирская область оказалась на первом месте в числе самых уравновешенных регионов страны. Рейтинг тревожностей регионов по итогам 2023 года подвели в рамках исследования «Национальный

Владимирская область оказалась на первом месте в числе самых уравновешенных регионов страны. Рейтинг тревожностей регионов по итогам 2023 года подвели в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС». Исследование выявляет и ранжирует тревожности жителей на основе анализа СМИ и социальных медиа. В топ-3 уравновешенных регионов также попали Калининградская и Тульская области. Общие показатели таковы –