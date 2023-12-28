Владимирская область отправила дополнительную помощь в зону СВО Нашим землякам в расположение...

Владимирская область отправила дополнительную помощь в зону СВОНашим землякам в расположение полка в Херсонской области доставлены оборудование, личные посылки от семей и друзей, а также 3 с половиной тонны топливных брикетов. Собрать груз помогли ковровские и муромские производители, сообщил в своём телеграм-канале заместитель председателя ЗакСобрания области Роман Кавинов.Бойцы в лице командира под позывным "Беркут" благодарят всех жителей региона за поддержку.позывной "Беркут", командир танковой роты:- Спасибо, что собрали нам подарки. Стоим сейчас в поле. Брикеты очень нужны. Новый год, спасибо, что приехали. Нас поздравили.Дополнительная помощь от Владимирской области прибыла и в разведывательно-штурмовую бригаду святого Георгия. Бойцы уже записали видеопривет.- Личный состав бригады "Святой Георгий" благодарит администрацию Владимирской области, а также детей четвертого класса школы номер 4 города Собинки за поздравления, за красивую ёлку и лес, который нам прислали для оборудования окопов.