Владимирская область отправила дополнительную помощь в зону СВО
Нашим землякам в расположение...
Владимирская область отправила дополнительную помощь в зону СВО
Нашим землякам в расположение полка в Херсонской области доставлены оборудование, личные посылки от семей и друзей, а также 3 с половиной тонны топливных брикетов. Собрать груз помогли ковровские и муромские производители, сообщил в своём телеграм-канале заместитель председателя ЗакСобрания области Роман Кавинов.
Бойцы в лице командира под позывным "Беркут" благодарят всех жителей региона за поддержку.
позывной "Беркут", командир танковой роты:
- Спасибо, что собрали нам подарки. Стоим сейчас в поле. Брикеты очень нужны. Новый год, спасибо, что приехали. Нас поздравили.
Дополнительная помощь от Владимирской области прибыла и в разведывательно-штурмовую бригаду святого Георгия. Бойцы уже записали видеопривет.
- Личный состав бригады "Святой Георгий" благодарит администрацию Владимирской области, а также детей четвертого класса школы номер 4 города Собинки за поздравления, за красивую ёлку и лес, который нам прислали для оборудования окопов.