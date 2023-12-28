Владимирская область принимает участие во всероссийском фестивале фуд-траков Владимирская область...

Владимирская область принимает участие во всероссийском фестивале фуд-траковВладимирская область принимает участие во всероссийском фестивале фуд-траков "Россия-территория вкуса". Он проходит в рамках выставки "Россия". Нашу область представляет компания Аби с международным брендом Foodgital.Чебуреки, чебупелли, наггетсы, чебупицца, хотстеры - в центре Москвы, на самой обсуждаемой выставке-ярмарке "Россия". Продукты, простые в приготовлении. Из 100-процентного растительного белка инновационной линейки Foodgital бренда "Горячая штучка".Анастасия, гость выставки:- Я сама из Владимира. И люблю чебупай. И ем его дома, пью с чаем. И очень классно, что я могу съесть такой же чебупай на такой масштабной выставке, как на ВДНХ.«Чебупай Сладкопай" - новинка от бренда "Горячая штучка". Десерт с начинкой из вишни, яблока или груши, в сдобном тесте с ароматной корочкой на фуд-траке подают с шоколадным топингом и сахарной пудрой. К слову, жителей Владимирской области ждет и приятный сюрприз.Олег Масловский, руководитель проектов компании Аби:- Мы приглашаем жителей Владимирской области до 15 января посетить выставку "Россия", посетить наш фудтрак, попробовать наши замечательные продукты с 50% процентной скидкой.Инновационные продукты Foodgital состоят из растительных белков нута, гороха и пшеницы. В продуктах Foodgital нет мяса, но они полностью повторяют вкус любимых мясных закусок с помощью специй и трав. Содержат витамин Е и полезные аминокислоты. И понравятся не только вегетарианцам. Но и любому, кто захочет разнообразить меню и сделать рацион более полезным.Ксения, гость выставки:- Пришла на выставку ВДНХ,посмотреть, какие здесь экспонаты. Очень красиво, новогоднее настроение. Посмотрела павильон от Владимирской области, также зашла поесть вкусной еды от Горячей штучки.По итогам конкурсного отбора только 4 фуд-трака со всей страны смогли стать участниками гастрономического фестиваля "Россия-территория вкуса": из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и нашей, Владимирской области.Для жителей Владимирской области специальные условия – скидка 50% на все блюда фуд-трака из Владимира при предъявлении паспорта с пропиской или регистрацией в нашем регионе.