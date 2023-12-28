Владимирские правоохранители организовали рейдовое мероприятие «Автобус».

Владимирские правоохранители организовали рейдовое мероприятие «Автобус». Об этом рассказала УМВД России по 33-му региону.Мероприятие проводилось на 301 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Полицейские проверили свыше 20 пассажирских машин и выявили два нарушения ПДД со стороны водителей. В одном случае гражданин, управлявший автобусом, не пристегнулся ремнём безопасности, а в другом у пассажирского транспорта были нечитаемые государственные регистрационные знаки.Кроме того, во время рейда составили административный протокол за управление автобусом без тахографа.«Все нарушители получили наказание в соответствии с действующим законодательством», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.