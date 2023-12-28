Пять студенток, учащихся владимирских вузов, представили собственный бизнес-проект на четвёртом сезоне программы молодёжного предпринимательства «Я в деле» в Москве. Проект получил

Пять студенток, учащихся владимирских вузов, представили собственный бизнес-проект на четвёртом сезоне программы молодёжного предпринимательства «Я в деле» в Москве. Проект получил название «SanSnack». Ребята поставили цель разработать полезные натуральные снеки: фрипсы, батончики, пастилу, мясные джерки. Они могли бы заменить привычные чипсы и сухарики и разнообразить рацион здоровым перекусом. Лидер проекта – Мария Короткова из владимирского