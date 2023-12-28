Клиенты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» смогут получить и оплатить квитанции за декабрь до конца 2023 года.

Клиенты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» смогут получить и оплатить квитанции за декабрь до конца 2023 года. Доставка квитанций на бумажном носителе, а также по электронной почте уже началась. Квитанции также можно распечатать и получить в офисах компании.Клиенты в г. Владимире с услугой отопление и электроснабжение, проживающие в домах с общедомовым прибором учета, начнут получать платежные документы по электронной почте 29.12.2023, бумажные квитанции - в первые дни нового года.В личном кабинете квитанции для клиентов будут доступны с 1 января 2024 года.Обращаем внимание, что для удобства клиентов мы изменили график работы крупных офисов продаж:29.12.2023 все отделения г. Владимира работают до 17:00, в районных городах - до 16:30.30.12.2023 офис «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу г. Владимир, ул. Мира, д.61а открыт с 10:00 до 15:00, в Коврове и Гусь-Хрустальном с 9:00 до 15:00Такое решение было принято для того, чтобы у потребителей была возможность оплатить все начисления, погасить долги до Нового года и стать участниками розыгрыша ценных призов в рамках акции «В Новый год – без долгов». Оплатить коммунальные услуги и внести рекомендованный платеж быстро и удобно можно через:• мобильное приложение «Энергосбыт+», которое доступно для скачивания в Google Play и App Store;• личный кабинет на официальном сайте esplus.ru;С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке: .Реклама.