Владимирская область заняла первое место в списке самых уравновешенных субъектов РФ.

Владимирская область заняла первое место в списке самых уравновешенных субъектов РФ. Об этом рассказала регионального правительства, ссылаясь на «Рейтинг национального индекса тревожностей», составленный аналитиками медиацентра «КРОС».В исследовании отмечается, что в 2023 году владимирцев больше всего беспокоили отравления кишечными инфекциями и алкоголем, а также нашествие непарного шелкопряда и других вредителей.Кстати, в том же рейтинге первое место среди «встевоженных регионов» заняла Москва. А Кабардино-Балкарскую Республику признали самой невозмутимой.