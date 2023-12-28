Во Владимире благодаря вмешательству прокуратуры введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в...

Во Владимире благодаря вмешательству прокуратуры введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в микрорайоне ЗаклязьменскийПрокуратурой города Владимира на постоянной основе проводятся проверки в сфере законодательства о долевом жилищном строительстве.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, строительство многоквартирного жилого дома ЖК «Зеленый берег» в мкр. Заклязьменский осуществлялось с привлечением денег участников долевого строительства. Всего заключено 69 договоров долевого участия со 125 гражданами.Срок передачи квартир истек еще в 2021 году. После чего прокуратурой города указанный объект поставлен на контроль. Организовано постоянное надзорное сопровождение деятельности застройщика. Кроме того неоднократно вносились меры прокурорского реагирования."По результатам проверок руководителю застройщика объявлялись предостережения, внесено 8 представлений, застройщик привлекался к административной ответственности за неразмещение достоверных сведений в проектную декларацию, ход и темпы строительства неоднократно оценивались прокуратурой города, в том числе с выездом руководителей на объект, что позволило положительно повлиять на сроки достройки дома", - пояснили в ведомстве.21 декабря 2023 года на основании разрешения управления архитектуры и строительства администрации города Владимира многоквартирный дом введен в эксплуатацию.Фото: пресс-служба областной прокуратуры