Во Владимире из-за ремонта теплосетей часть жителей временно останется без отопления В связи с...

Во Владимире из-за ремонта теплосетей часть жителей временно останется без отопленияВ связи с производством ремонтных работ на участке тепловой сети в районе ул. Красноармейская, д.22 в период с 10:00 до 22:00 28 декабря у части потребителей Октябрьского района г. Владимира будет прекращена поставка тепловой энергии по следующим адресам:ул. 9го января, д. 5Аул. Красноармейская, д. 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 34Г, 36, 37ул. Октябрьский военный городок, д. 120, 121, 122, 123, 129, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 7, 7АПуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобстваФото: freepik.com