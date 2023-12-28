Во Владимире начал курсировать новогодний транспорт
Во Владимире, по 23-ему маршруту начал...
Во Владимире начал курсировать новогодний транспорт
Во Владимире, по 23-ему маршруту начал курсировать новогодний автобус. Теплыми поздравлениями пассажиров здесь встречают Дед Мороз и Снегурочка.
- Хо-хо-хо всех с новым годом.
В салоне - мишура и гирлянды. Снаружи - огромный новогодний колпак. В нашем регионе украшение общественного транспорта - добрая традиция. Наряжают не только автобусы, но и троллейбусы. Сами водители признаются - они делают это с удовольствием. Основная цель такого проекта -создать горожанам новогоднее настроение.
И, судя по реакции пассажиров, задача выполнена.
Анастасия, житель города:
- Я очень довольна данной инициативой по украшению троллейбусов. Мне кажется это отлично поднимает новогоднее настроение.