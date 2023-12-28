Рассказываем о том, где можно купить свежее дерево перед Новым годом.

Во Владимире начали продавать натуральные ели на базарах. Рассказываем о том, где можно купить свежее дерево перед Новым годом.Так, ёлочные базары организованы перед входом в Центральный парк, на улицах Лескова, Безыменского и Василина, а также на проспекте Строителей. В крупных ТЦ тоже можно найти живую ёлочку. Работать такие базары будут до 31 декабря.Напомним вам, что вы вправе попросить у продавца сертификат о карантине, доказывающий, что деревья безопасны и не представляют никаких угроз. Тем более, если ель завезена из зарубежных стран.